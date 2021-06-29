Apple наденет на сотрудников камеры для слежки

СМИ пишут, что Apple хочет заставить своих сотрудников носить нательные камеры для наблюдения за ними. Правда, слежке подвергнутся не все работники компании. Нововведение коснётся только тех, кто имеет доступ к информации о новом оборудовании. Сколько таких сотрудников насчитывается в компании, неясно.

К этой информации следует отнестись со скепсисом, так как она тоже является утечкой. Но сливы, подобные этому, Apple не сможет отследить даже с помощью камер. Будет ли официальное подтверждение информации от компании, сложно сказать.