Apple наденет на сотрудников камеры для слежки

Наука и технологии
Сегодня в 14:42
Apple наденет на сотрудников камеры для слежкиЧтобы бороться с утечками
Недавно Apple разослала блогерами предупреждения об ответственности за распространение утечек о продукции компании. Сегодня стало известно, что компания решила усилить контроль за своими сотрудниками, чтобы избегать сливов информации.
СМИ пишут, что Apple хочет заставить своих сотрудников носить нательные камеры для наблюдения за ними. Правда, слежке подвергнутся не все работники компании. Нововведение коснётся только тех, кто имеет доступ к информации о новом оборудовании. Сколько таких сотрудников насчитывается в компании, неясно.
К этой информации следует отнестись со скепсисом, так как она тоже является утечкой. Но сливы, подобные этому, Apple не сможет отследить даже с помощью камер. Будет ли официальное подтверждение информации от компании, сложно сказать.