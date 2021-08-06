Apple наградит российских пользователей за активность в честь Дня физкультурника

В День физкультурника надо будет выполнить любую тренировку длительностью не менее 30 минут. За это пользователь получит награду ограниченной серии и специальные стикеры.

Выбрать тип тренировки нужно в приложении «Тренировка». Доступны бег, высокоинтенсивные интервальные тренировки, танцы и даже йога. Награда за упражнения, конечно, цифровая и обменять её на деньги нельзя. Она просто будет напоминать пользователю о том, что он смог победить лень.

Помимо этого, компания добавила в Apple Music плейлисты, которые помогут поддержать нужный настрой во время тренировки. Композиция «Бит для ровного дыхания», например, поможет сосредоточиться во время занятий йогой.