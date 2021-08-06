Apple наградит российских пользователей за активность в честь Дня физкультурника

Наука и технологии
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Apple наградит российских пользователей за активность в честь Дня физкультурникаВиртуальной медалькой
Apple впервые запустила в России соревнование в приложении «Активность» на Apple Watch. Так компания решила отметить День физкультурника 14 августа и вдохновить людей вести более активный образ жизни.
В День физкультурника надо будет выполнить любую тренировку длительностью не менее 30 минут. За это пользователь получит награду ограниченной серии и специальные стикеры.
Выбрать тип тренировки нужно в приложении «Тренировка». Доступны бег, высокоинтенсивные интервальные тренировки, танцы и даже йога. Награда за упражнения, конечно, цифровая и обменять её на деньги нельзя. Она просто будет напоминать пользователю о том, что он смог победить лень.
Помимо этого, компания добавила в Apple Music плейлисты, которые помогут поддержать нужный настрой во время тренировки. Композиция «Бит для ровного дыхания», например, поможет сосредоточиться во время занятий йогой.