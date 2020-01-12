Apple намерена наладить безотходное производство гаджетов

По словам представителей Apple, указанный робот — часть плана, в рамках которого компания намерена стать производителем с «замкнутым циклом». Дело в том, что спрос на сырьё для производства растёт из-за популярности электромобилей. А это значит, что добывающим предприятиям придётся многократно увеличить масштабы добычи, что не так уж хорошо для природы.

Робот Apple же способен разбивать iPhone на части, извлекая из них 14 минералов, включая литий. Компания уже использует переработанные олово и кобальт. При нормальных условиях робот может разбирать до 200 смартфонов в час.

Эксперты считают, что амбициозным планам Apple не суждено сбыться, так как повторно использовать все материалы невозможно.