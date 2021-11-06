Apple наняла бывшего сотрудника Илона Маска для работы над электромобилем

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Apple наняла бывшего сотрудника Илона Маска для работы над электромобилемЖдём iCar
Журналисты Bloomberg узнали, что Apple нанимает разработчика программного обеспечения, который работал над Tesla Autopilot, для проекта электромобиля. Речь идёт о Кристофере Си-Джей Муре (Christopher «CJ» Moore).
Источники сообщили Bloomberg, что Apple привлекла бывшего сотрудника Tesla для работы над автопилотом.
Когда Си-Джей работал в Tesla, он говорил, что заявления генерального директора Илона Маска о «полностью автономном вождении» преувеличенны. В январе Маск заявил, что уже в этом году электрокары Tesla смогут управляться автопилотом с надёжностью, «превышающей человеческую».
Сейчас автопилот Tesla проходит стадию бета-тестирования. Водителям всё равно приходится контролировать автомобиль.
О планах Apple по выпуску электрокара известно уже давно. СМИ писали, что компания планирует начать серийное производство автомобиля в 2024 году.
Источник: The Verge