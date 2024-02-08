Apple напомнила о безопасности эксклюзивности App Store, но у ЕС свои планы

С недавней бета-версией iOS 17.4 пользователи iPhone в ЕС при открытии App Store сталкиваются с новым всплывающим окном, в котором говорится о «безопасной и надежной» среде для загрузки приложений и игр. Это сообщение совпадает с предстоящим исполнением закона DMA, который требует от Apple открыть свою платформу для конкурентов.

DMA требует, чтобы пользователи в ЕС могли выбирать магазины приложений помимо магазина Apple, что может поставить под сомнение ее многолетнюю монополию. Руководители Apple, в том числе Фил Шиллер, выразили обеспокоенность «новыми рисками», связанными с этими альтернативными магазинами.

Даже после того, как Apple откроет iOS, для сторонних магазинов приложений тоже будут иметь место строгие правила. Разработчики должны соответствовать таким требованиям, как аккредитив на 1 миллион евро, и разнообразные принципы безопасности.