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Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 20:19
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Apple напомнила о безопасности эксклюзивности App Store, но у ЕС свои планы

Она все равно открыла двери для альтернатив
Apple подчеркивает «безопасный и надежный» характер своего магазина App Store в преддверии вступления в силу закона Европейского союза о цифровых рынках (DMA), который вынуждает компанию разрешить использование альтернативных магазинов приложений на iOS-устройствах в ЕС.

С недавней бета-версией iOS 17.4 пользователи iPhone в ЕС при открытии App Store сталкиваются с новым всплывающим окном, в котором говорится о «безопасной и надежной» среде для загрузки приложений и игр. Это сообщение совпадает с предстоящим исполнением закона DMA, который требует от Apple открыть свою платформу для конкурентов.

DMA требует, чтобы пользователи в ЕС могли выбирать магазины приложений помимо магазина Apple, что может поставить под сомнение ее многолетнюю монополию. Руководители Apple, в том числе Фил Шиллер, выразили обеспокоенность «новыми рисками», связанными с этими альтернативными магазинами.

Даже после того, как Apple откроет iOS, для сторонних магазинов приложений тоже будут иметь место строгие правила. Разработчики должны соответствовать таким требованиям, как аккредитив на 1 миллион евро, и разнообразные принципы безопасности.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#APP STORE
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#Apple