Apple нашла новый способ бороться со взломами iPhone

Указанный выше ключ шифрует информацию на чипе Secure Enclave, хранящем данные о паролях и отпечатках пользователей. Впрочем сама Apple утверждает, что получить реальные изображения отпечатков при взломе нельзя. Однако некоторые исследователи безопасности считают, что получение доступа к Secure Enclave делает iPhone уязвимыми. Англоязычные издания пишут, что ключ шифрования может использоваться для реверс-инжиниринга чипа.

Интересно, что сначала Apple потребовала у Twitter удалить твит с ключом, а два дня спустя отозвала свой запрос. Поэтому публикацию вернули на место. Почему компания решила так сделать, неясно.

Что касается постов о джейлбрейках на Reddit, то запросы на удаление поступили администрации сайта от неизвестных персон. Apple данную ситуацию не прокомментировала, но некоторые уже подозревают её в попытке давления на jailbreak-направление.