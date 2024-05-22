Apple настояла на «отмене» антимонопольного иска в США

В письме судье компания Apple отрицает все обвинения, заявляя, что сталкивается с «жесткой конкуренцией» и не «контролирует рынок». Они утверждают, что претензии Минюста основаны на недоказанной юридической теории.

Минюст же утверждает, что доминирующее положение Apple позволяет им выжимать больше денег из потребителей, разработчиков и предприятий. Они указывают на высокие цены на iPhone и предполагаемые скрытые платежи, взимаемые с партнеров Apple.

Apple возражает, что у потребителей есть возможность сменить платформу, если их не устраивают ограничения Apple.

Это лишь первый залп в потенциально длительной юридической битве. У Минюста есть семь дней, чтобы ответить на попытку Apple отклонить иск.

Исход дела будет иметь серьезные последствия для индустрии смартфонов. Победа Минюста США может привести к ограничению деятельности Apple и потенциальному снижению цен для потребителей.