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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 22:11
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Apple настояла на «отмене» антимонопольного иска в США

Отрицает монополию и высокие цены
Apple выступила против антимонопольного иска, поданному Министерством юстиции США (DOJ) и 15 штатами. В иске Apple обвиняется в подавлении конкуренции и повышении цен на рынке смартфонов.
Apple настояла на «отмене» антимонопольного иска в США
© Ferra

В письме судье компания Apple отрицает все обвинения, заявляя, что сталкивается с «жесткой конкуренцией» и не «контролирует рынок». Они утверждают, что претензии Минюста основаны на недоказанной юридической теории.

Минюст же утверждает, что доминирующее положение Apple позволяет им выжимать больше денег из потребителей, разработчиков и предприятий. Они указывают на высокие цены на iPhone и предполагаемые скрытые платежи, взимаемые с партнеров Apple.

Apple возражает, что у потребителей есть возможность сменить платформу, если их не устраивают ограничения Apple.

Это лишь первый залп в потенциально длительной юридической битве. У Минюста есть семь дней, чтобы ответить на попытку Apple отклонить иск.

Исход дела будет иметь серьезные последствия для индустрии смартфонов. Победа Минюста США может привести к ограничению деятельности Apple и потенциальному снижению цен для потребителей.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#критика
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#монополия
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#Apple