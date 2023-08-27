Apple научила часы подстраивать циферблат под цвет одежды

В настоящее время пользователи выбирают цвет циферблата и ремешка из существующих вариантов, но данная инновация может упростить и автоматизировать этот процесс.

В патенте описаны два ключевых усовершенствования: возможность подбора любого цвета, а не только заранее заданного, и использование датчика изображения для автоматической настройки цвета. Вот как это работает: дисплей часов излучает свет на внешний объект, например на рубашку или ремешок Apple Watch, а датчик измеряет отраженный свет для определения цвета. Эти данные о цвете используются для настройки циферблата часов в соответствии с оттенком объекта.

Пока неизвестно, будет ли реализована эта запатентованная функция.