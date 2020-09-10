Apple научила iPhone отталкивать воду

В патентной документации описана система, которая состоит из собственно динамика и датчика с водоотталкивающим покрытием. Также Apple продумала вариант с использованием впитывающего влагу материала.

Принцип работы тут аналогичен тому, что применяется в Apple Watch. Воздух под давлением выталкивает частицы воды из корпуса устройства.

Сообщается, что система позволит избавлять iPhone даже от воздействия солёной морской водой. Специальный датчик сможет обнаруживать кристаллы соли на компонентах смартфона.

Когда такая опция появится в реальных iPhone, пока неизвестно.