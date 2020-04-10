Наука и технологии
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Apple научила свои устройства заряжаться друг от друга без проводов
Вообще, патент не новый
Apple научила свои устройства заряжаться друг от друга без проводов. Технология позволит положить, например, iPhone на MacBook и зарядить первый от второго.
Такая возможность описана в обновлённом патенте Apple. Это так называемая реверсивная беспроводная зарядка. В качестве станции для зарядки будет выступать MacBook. У ноутбука места для беспроводной зарядки будут расположены с двух сторон от тачпада или в нескольких точках на крышке. При этом встроенный контроллер сам определит, какой девайс находится над катушкой и подаст нужную мощность.
В обновлённый документ Apple добавила более подробные описания магнитов. В принципе, такую технологию компания намеревалась реализовать в AirPower, но проект закрыли. Впрочем, и это ещё только патент. Не факт, что Apple воплотит идею в жизнь.