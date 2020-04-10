Apple научила свои устройства заряжаться друг от друга без проводов

Такая возможность описана в обновлённом патенте Apple. Это так называемая реверсивная беспроводная зарядка. В качестве станции для зарядки будет выступать MacBook. У ноутбука места для беспроводной зарядки будут расположены с двух сторон от тачпада или в нескольких точках на крышке. При этом встроенный контроллер сам определит, какой девайс находится над катушкой и подаст нужную мощность.

В обновлённый документ Apple добавила более подробные описания магнитов. В принципе, такую технологию компания намеревалась реализовать в AirPower, но проект закрыли. Впрочем, и это ещё только патент. Не факт, что Apple воплотит идею в жизнь.