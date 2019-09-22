Apple научилась делать тканевые ремешки для «умных» часов с детектором газа

Спектр тканевых изделий с такими особенностями довольно широк. Это могут быть и защитные чехлы, и части носимых устройств, и даже части клавиатуры Smart Keyboard. Однако в патенте большее внимание уделяется именно применению в Apple Watch.

Авторы описывают материал, состоящий из переплетённых нитей и микросхем. В качестве основы может использоваться трикотажная ткань. Что касается электронных компонентов, то это могут быть аудиовыходы, тактильные сенсоры или детекторы газа. В целом, спектр различных датчиков почти не ограничен. Так, Apple может создать «умные» ремешки для часов.

Говорить о точных сроках выхода таких изделий, нельзя, так как это лишь патентная заявка. Ещё неясно, реализует ли Apple задумку.