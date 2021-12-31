Apple научит iPhone заряжать другие устройства через экран

Таким образом, Apple расширит возможности обратной зарядки. Сейчас для этого устройства нужно класть на заднюю панель гаджета.

При этом в патенте есть странная идея: в нём сказано, что та часть экрана, которая будет предназначена для зарядки, не будет работать как дисплей. Кому это может быть полезно в таком виде — неясно.