Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2025, 10:30
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Apple назвала дату презентации iOS 19 — на WWDC в июне

Показ уже скоро
Apple объявила, когда покажет новую iOS 19 и iPadOS 19. Это произойдёт на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2025, которая пройдёт с 9 по 13 июня. Главная презентация состоится 9 июня в 10:00 по времени Калифорнии.
Apple назвала дату презентации iOS 19 — на WWDC в июне

© Ferra.ru

Ожидается, что Apple представит обновлённый дизайн в стиле visionOS — это может стать самым крупным изменением интерфейса за последние годы. Также возможно, что компания расскажет о более умной версии Siri. Хотя, если учитывать слухи, этого пока ждать не стоит.

Конференция WWDC традиционно посвящена программным новинкам, и именно здесь впервые показывают свежие версии iOS, iPadOS, macOS и других систем Apple.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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