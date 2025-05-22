Опубликовано 22 мая 2025, 10:301 мин.
Apple назвала дату презентации iOS 19 — на WWDC в июнеПоказ уже скоро
Apple объявила, когда покажет новую iOS 19 и iPadOS 19. Это произойдёт на ежегодной конференции разработчиков WWDC 2025, которая пройдёт с 9 по 13 июня. Главная презентация состоится 9 июня в 10:00 по времени Калифорнии.
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Ожидается, что Apple представит обновлённый дизайн в стиле visionOS — это может стать самым крупным изменением интерфейса за последние годы. Также возможно, что компания расскажет о более умной версии Siri. Хотя, если учитывать слухи, этого пока ждать не стоит.
Конференция WWDC традиционно посвящена программным новинкам, и именно здесь впервые показывают свежие версии iOS, iPadOS, macOS и других систем Apple.