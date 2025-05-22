Ожидается, что Apple представит обновлённый дизайн в стиле visionOS — это может стать самым крупным изменением интерфейса за последние годы. Также возможно, что компания расскажет о более умной версии Siri. Хотя, если учитывать слухи, этого пока ждать не стоит.

Конференция WWDC традиционно посвящена программным новинкам, и именно здесь впервые показывают свежие версии iOS, iPadOS, macOS и других систем Apple.