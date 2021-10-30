Apple назвала себя конкурентом PlayStation и Xbox

Конкуренты Apple — важная тема в громком антимонопольном судебном разбирательстве с Epic Games. Купертиновцы утверждали, что нет никакой монополии, так как App Store конкурирует с другими игровыми платформами, также размещавшими Fortnite. Судья, кстати, постановил, что Apple не обладает монополией на рынке, но потребовал, чтобы компания открыла доступ для других платёжных систем.

Apple явно хочет позиционировать себя как игровая компания. Известно, что на играх она получает больше прибыли, чем Microsoft, Nintendo и Sony вместе взятые.