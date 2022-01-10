Apple не будет создавать метавселенную

Известный аналитик Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg сообщил, что ему «довольно прямо» сказали, что идея «метавселенной» «под запретом» внутри Apple. «Мне довольно прямо сказали, что идея полностью виртуального мира, в который пользователи могут сбежать — как они могут в видении будущего Meta — закрыта для Apple», — сказал Гурмэн.

Вместо этого «яблочная» компания сосредоточится на гарнитуре смешанной реальности, которая будет использоваться для «игр, общения и потребления контента», но не станет устройством, в котором надо ходить весь день.