Apple не договорилась с китайским производителем памяти о скидке на DRAM

CXMT находится в «американском чёрном списке», поэтому Apple сначала должна получить разрешение правительства США на покупку продукции у этого производителя. Чего пока не произошло. Кроме того, Apple попросила CXMT более низкую цену на чипы памяти. Не вышло.

Сообщается, мол, CXMT готова работать с Apple, но предложила ей те же цены, которые платят другие крупные производители памяти, включая Micron и Samsung.

Китайская контора не стала делать скидку, поскольку уже имеет долгосрочные договоры с другими крупными брендами, включая Xiaomi и Huawei, пишут СМИ.