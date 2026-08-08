Apple не договорилась с китайским производителем памяти о скидке на DRAM

Опубликовано 08 августа 2026, 16:371 мин.
Apple не договорилась с китайским производителем памяти о скидке на DRAMНе в этот раз
Apple, по данным СМИ, столкнулась с нехваткой оперативной памяти DRAM аккурат перед презентацией новой серии iPhone 18. Компания якобы попыталась найти дополнительного поставщика и обратилась к китайскому производителю CXMT. Однако сделка оказалась «сложнее», чем ожидалось.
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CXMT находится в «американском чёрном списке», поэтому Apple сначала должна получить разрешение правительства США на покупку продукции у этого производителя. Чего пока не произошло. Кроме того, Apple попросила CXMT более низкую цену на чипы памяти. Не вышло.
Сообщается, мол, CXMT готова работать с Apple, но предложила ей те же цены, которые платят другие крупные производители памяти, включая Micron и Samsung.
Китайская контора не стала делать скидку, поскольку уже имеет долгосрочные договоры с другими крупными брендами, включая Xiaomi и Huawei, пишут СМИ.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный