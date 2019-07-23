Apple не нашла желающих купить умные часы за 600 тысяч рублей

Данные предоставил Bloomberg. Согласно им, продажи Apple Watch Edition в самом начале держали отметку в «десятки тысяч». Причём большинство были куплены почти сразу после старта продаж. А вот спустя две недели, когда шумиха поутихла, желающих приобрести Apple Watch Edition можно было по пальцам пересчитать.

Через год выпуск люксовых часов был прекращён. Apple нигде не объясняла, почему это произошло, но, судя по всему, устройство не оправдало себя. Кроме того, Apple Watch Edition довольно быстро бы устарели.