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Apple не нашла желающих купить умные часы за 600 тысяч рублей

Когда шумиха закончилась, устройство перестало быть интересным хоть кому-то
Однажды Apple решила, что ей жизненно необходимо выпустить премиум-версию «умных» часов. Видимо, чтобы лакшери-клиенты не скучали. Тогда компания представила Watch Edition в корпусе из 18-каратного золота за $10 тысяч (почти 600 тысяч рублей). Как показали отчёты, идея стала одной из самых провальных у Apple.

Данные предоставил Bloomberg. Согласно им, продажи Apple Watch Edition в самом начале держали отметку в «десятки тысяч». Причём большинство были куплены почти сразу после старта продаж. А вот спустя две недели, когда шумиха поутихла, желающих приобрести Apple Watch Edition можно было по пальцам пересчитать.

Через год выпуск люксовых часов был прекращён. Apple нигде не объясняла, почему это произошло, но, судя по всему, устройство не оправдало себя. Кроме того, Apple Watch Edition довольно быстро бы устарели.

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