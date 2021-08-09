Apple не отменила сканирование фотографий пользователей даже после волн протеста

Apple пояснила, что технология ограничена поисков материалов с сексуальным насилием над детьми. Компания не намерена подчиняться ни одному правительственному запросу о том, чтобы расширить эту функцию. Apple уточнила, что и раньше сталкивалась с просьбами властей внедрить инструменты, которые ухудшат конфиденциальность пользователей, но компания всегда отклоняла такие требования.

Так Apple ответила всем, кто боялся, что новая опция позволит искать среди фотографий пользователей не только материалы о жестоком обращении с детьми. Кто-то высказывал опасения, что тоталитарные государства могут с помощью этого выискивать представителей ЛГБТ. Да и в целом, пострадать от злоупотреблений функцией может любой человек.

Несмотря на все заверения компании, скептики остаются. Издание The Verge напомнило, что ранее Apple уже шла на уступки некоторым государствам. Например, в Китае компания удалила однажды тысячи приложений из App Store по требованию властей, а также переместила данные пользователей на сервера, управляемые государством.