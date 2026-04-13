Наука и технологии
Опубликовано 13 апреля 2026, 16:05
Apple не пойдет по стопам Meta* — её умные очки станут самостоятельным продуктом

Сделаны будут без помощи модных брендов
Секрет Полишинеля, что Apple готовит свои умные очки, но, в отличие от Meta* (сотрудничала с Ray-Ban и Oakley), компания не станет привлекать известные модные бренды, пишут СМИ. Всё будет сделано внутри Apple — от дизайна до технологий.
Apple не пойдет по стопам Meta* — её умные очки станут самостоятельным продуктом

Раньше, если верить инсайдам, у Apple были «грандиозные планы» по созданию очков дополненной реальностью, но сейчас подход стал «проще и практичнее». Новые очки не будут иметь встроенного экрана. Вместо этого они получат камеры, динамики и тесную связь с iPhone. Управлять ими поможет Siri. Очки смогут распознавать, на что вы смотрите.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена