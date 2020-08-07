Наука и технологии
Сегодня 14:08
Apple не позволит запускать игры по интернету на своих устройствах
Облачному геймингу сказали «нет»
Игровым стриминговым сервисам xCloud от Microsoft и Stadia от Google закрыли доступ к iOS. Стало известно, что Apple не позволит запускать игры по интернету на своих устройствах.
Apple заявила, что сервисы нарушают политику App Store. Дело в том, что из-за специфики сервисов компания не может просматривать содержание каждой игры. А App Store должен быть «безопасным и надёжным местом», в котором игры проверяют.
Напомним, стриминговые игровые сервисы позволяют запускать через интернет современные десктопные и консольные проекты на слабых компьютерах, планшетах и даже смартфонах. Пользователю нужно лишь заплатить за доступ к ним. Сами игры запускаются на удалённом сервере и транслируются на устройство.
В Microsoft уже раскритиковали решение Apple. Представители компании указали, что App Store «единственная публичная платформа, которая лишает потребителей доступа к облачным играм».