Apple не позволит запускать игры по интернету на своих устройствах

Apple заявила, что сервисы нарушают политику App Store. Дело в том, что из-за специфики сервисов компания не может просматривать содержание каждой игры. А App Store должен быть «безопасным и надёжным местом», в котором игры проверяют.

Напомним, стриминговые игровые сервисы позволяют запускать через интернет современные десктопные и консольные проекты на слабых компьютерах, планшетах и даже смартфонах. Пользователю нужно лишь заплатить за доступ к ним. Сами игры запускаются на удалённом сервере и транслируются на устройство.

В Microsoft уже раскритиковали решение Apple. Представители компании указали, что App Store «единственная публичная платформа, которая лишает потребителей доступа к облачным играм».