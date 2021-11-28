Apple не сдалась и всё равно разрабатывает универсальную зарядку для всех устройств

Наука и технологии
Сегодня в 18:37
1 мин.
Apple не сдалась и всё равно разрабатывает универсальную зарядку для всех устройствЖдём светлое будущее
Последние несколько лет ходило много слухов о зарядном коврике Apple AirPower, который компания так и не выпустила. Говорили, что она не смогла освоить технологию и потому отказалась от выпуска устройства. Теперь же Bloomberg сообщает, что Apple всё равно разрабатывает мультизарядное устройство. Компания грезит идеей о будущем, в котором все девайсы «смогут заряжать друг друга».
Новое мультизарядное устройство будет не таким как MagSafe Duo, которое представляет собой беспроводное двойное зарядное устройство. Кроме него Apple работает над технологией зарядки на дистанции — как длинной, так и короткой.
Всё это укладывается в концепцию, по которой, например, iPhone сможет в конечном итоге зарядить AirPods или Apple Watch.
Когда выйдут такие безусловно удобные устройство и технология, пока, конечно, неясно.
Источник: 9to5mac