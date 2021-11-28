Apple не сдалась и всё равно разрабатывает универсальную зарядку для всех устройств

Новое мультизарядное устройство будет не таким как MagSafe Duo, которое представляет собой беспроводное двойное зарядное устройство. Кроме него Apple работает над технологией зарядки на дистанции — как длинной, так и короткой.

Всё это укладывается в концепцию, по которой, например, iPhone сможет в конечном итоге зарядить AirPods или Apple Watch.

Когда выйдут такие безусловно удобные устройство и технология, пока, конечно, неясно.