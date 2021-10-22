Apple не смогла запретить Huawei использовать название «MatePod»

Apple переживала о таких своих товарных марках: iPod, EarPods и AirPods. Компания из Купертино утверждала, что Huawei «злонамеренно скопировала» товарный знак, и это мол могло оказать негативное влияние на общество.

Эти аргументы не убедили на CNIPA, которая вынесла решение в пользу Huawei. Регулятор добавил, что нет «достаточного количества доказательств», подтверждающих, что Huawei что-то скопировала. CNIPA признало сходство между компаниями в таких аспектах, как «функциональные возможности, каналы продаж и целевые потребители». Однако «написание товарных знаков различается», поэтому их существование не вызовет путаницу среди потребителей.