Apple не удалось запретить другой компании использовать фразу «Ещё кое-что»

Swatch запатентовала данную фразу в 2015 году. Apple заявила, что действия компании недобросовестны и подала на неё в суд. Суд однако отказался удовлетворить иск Apple. Судья признал, что компания Swatch действительно могла такими действиями попытаться позлить Apple, но запретить ей делать это — не получится. Также судья допустил, что данная фраза изначально принадлежала лейтенанту Коломбо.

Ранее Apple пыталась запретить Swatch использовать слоган Tick Different («Тикай иначе») из-за его схожести с Think Different («Думай иначе»). В тот раз суд тоже поддержал Swatch.