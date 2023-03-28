Apple незаконно уволила сотрудников за профсоюзную деятельность

Правозащитники говорят, что, хотя официальной причиной увольнения назвали опоздания на работу, это был просто предлог. Так, одного профсоюзного активиста был наказали за то, что он три раза опоздал в среднем на одну минуту.

Отмечается, что тактика запугивания сработала. Другие сотрудники больше не захотели рисковать своей работой и участвовать в создании профсоюза. Утверждается также, что менеджеры магазинов провели ряд собраний, на которых убеждали сотрудников не вступать в объединение рабочих. Посещение этих собраний сделали обязательным, что является нарушением федерального трудового законодательства.