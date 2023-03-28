Наука и технологии
16:35, 28 марта 2023
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Apple незаконно уволила сотрудников за профсоюзную деятельность

По крайней мере так говорят сами сотрудники

Профсоюз заявил, что пять работников Apple Store были незаконно уволены в отместку за их деятельность. Известно, что компания уже давно борется с объединениями рабочих.

Apple незаконно уволила сотрудников за профсоюзную деятельность

Фото: Unsplash

Правозащитники говорят, что, хотя официальной причиной увольнения назвали опоздания на работу, это был просто предлог. Так, одного профсоюзного активиста был наказали за то, что он три раза опоздал в среднем на одну минуту.

Отмечается, что тактика запугивания сработала. Другие сотрудники больше не захотели рисковать своей работой и участвовать в создании профсоюза. Утверждается также, что менеджеры магазинов провели ряд собраний, на которых убеждали сотрудников не вступать в объединение рабочих. Посещение этих собраний сделали обязательным, что является нарушением федерального трудового законодательства.

Источник:9to5mac
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