Наука и технологии
Сегодня в 18:16
Apple обошла нефтяные компании по прибыли
2020 год ударил по нефтяной отрасли
СМИ сообщили, что крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco больше не является самой прибыльной. Этот титул получила Apple.
Производитель iPhone получил $57,4 млрд за 2020 финансовый год, а Saudi Aramco — $49 млрд (и это ничтожный показатель для компании).
Годовая прибыль Saudi Aramco упала на 44% в 2020 году. В этом году цены на нефть на короткое время опускались ниже нуля, кроме того, снижалась добыча. У Apple же дела шли почти по-прежнему — люди продолжали покупать айфоны и айпэды.
На графике ниже видно, что с 2017 финансового года по 2019 компания Apple отставала по прибыли от нефтяного гиганта.