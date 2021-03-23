Apple обошла нефтяные компании по прибыли

Производитель iPhone получил $57,4 млрд за 2020 финансовый год, а Saudi Aramco — $49 млрд (и это ничтожный показатель для компании).

Годовая прибыль Saudi Aramco упала на 44% в 2020 году. В этом году цены на нефть на короткое время опускались ниже нуля, кроме того, снижалась добыча. У Apple же дела шли почти по-прежнему — люди продолжали покупать айфоны и айпэды.

На графике ниже видно, что с 2017 финансового года по 2019 компания Apple отставала по прибыли от нефтяного гиганта.