Apple обошла Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Рост интереса к Apple связан с ожиданиями от развития ИИ в ее экосистеме, обновления Siri и возможного использования данных с устройств компании. При этом Nvidia остается одним из главных поставщиков решений для генеративного ИИ благодаря своим графическим процессорам.

Apple ранее воспринималась как отстающая в сфере ИИ, но сейчас инвесторы оценивают ее возможности по заработку на сервисах, устройствах и программных решениях.