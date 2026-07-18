Apple обошла Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Опубликовано 18 июля 2026, 21:461 мин.
Apple обошла Nvidia и стала самой дорогой компанией в миреРынок меняет оценку лидеров ИИ
Apple заняла первое место среди самых дорогих компаний мира, обойдя Nvidia на фоне изменения взглядов инвесторов на развитие искусственного интеллекта (ИИ). Рыночная стоимость Apple составила около $ 4,88 трлн, а Nvidia после снижения акций на 3,5% оценивалась примерно в $ 4,86 трлн.
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Рост интереса к Apple связан с ожиданиями от развития ИИ в ее экосистеме, обновления Siri и возможного использования данных с устройств компании. При этом Nvidia остается одним из главных поставщиков решений для генеративного ИИ благодаря своим графическим процессорам.
Apple ранее воспринималась как отстающая в сфере ИИ, но сейчас инвесторы оценивают ее возможности по заработку на сервисах, устройствах и программных решениях.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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