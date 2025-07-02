Apple обвинила экс-инженера Vision Pro в краже секретов для конкурента

По словам Apple, в последние дни работы Ди Лю скачал тысячи документов с важными данными компании и сохранил их в личном облачном хранилище. При этом он сообщил, что уходит по состоянию здоровья, не раскрыв, что уже устроился в Snap на похожую должность дизайнера продуктов. Из-за этого Apple не смогла вовремя отключить доступ Лю к внутренним системам, что позволило ему скопировать большой объём секретной информации.

В иске говорится, что Лю целенаправленно выбирал и переименовывал папки с файлами, а также удалял их с рабочего ноутбука, чтобы скрыть свои действия. Apple не может точно сказать, что именно было скачано, но считает, что эти данные связаны с продуктами дополненной реальности Snap, и опасается, что Лю использует её секреты в новой компании.

Apple требует от Ди Лю финансовой компенсации и возвращения украденных данных. В иске Snap не указана как ответчик. В своей официальной заявлении Snap подчеркнула, что не видит причин связывать обвинения с действиями сотрудника на их работе.