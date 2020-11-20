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Apple обвинила Facebook в массовой слежке за пользователями

Данные пользователей используются для рекламы
Apple рассказала, почему перенесла на 2021 год внедрение функции App Tracking Transparency (ATT), которая позволяет людям знать, когда их действия будут отслеживать. Также компания обвинила Facebook в массовой слежке за пользователями.

Apple заявила, что её беспокоит отслеживание пользователей без их согласия и продажа данных для рекламы. Однако функцию ATT решили отложить, чтобы разработчики получили время для обновления приложений.

В Apple отметили, что компания не выступает против рекламы, но считает, что отслеживание данных для неё должно быть прозрачным для пользователя. Apple также заявила, что руководство Facebook ясно дало понять: оно намерено собирать как можно больше данных о пользователях, чтобы монетизировать их профили. По мнению представителей Apple, Facebook игнорирует конфиденциальность пользователей, и этот подход всё больше касается продуктов компании из Купертино.

В Facebook уверены, что Apple такими заявлениями лишь отвлекает людей от собственных проблем конфиденциальности.