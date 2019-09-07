Apple обвинила Google в запугивании владельцев iPhone

«Отчёт Google, выпущенный спустя полгода после выхода патчей для iOS, создаёт ложное впечатление о «массовости эксплойтов» для «слежки за личной жизнью целых групп населения в реальном времени». Он вселяет страх во владельцев iPhone, что их устройства были скомпрометированы. Но такого никогда не было», — написала Apple.

В своём отчёте Google рассказала, что заражённые сайты могли посещать до тысячи пользователей в неделю. Apple разъяснила, что вредоносными являлись на самом деле меньше десяти сайтов. И все они были связаны с уйгурами — этническим меньшинством мусульман, живущих в Китае. Компания также опровергла заявление Google о том, что сайты работали два года. По словам представителей Apple, ресурсы функционировали два месяца. А специалисты из Купертино решили проблему в течение 10 дней после того, как узнали о ней.