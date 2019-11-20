Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах

Иск принял к производству суд по интеллектуальным правам. В нём упоминается патент на полезную модель № 141791, в котором описан аппарат с возможностью экстренной связи. Устройство способно соединяться со службой спасения по нескольким каналам. Благодаря этому помощь можно позвать даже если «отсутствует или не работает SIM-карта или нет положительного баланса». Аппарат также позволяет отправить спасателям координаты.

Патент был зарегистрирован в 2013 году. Заседание по иску назначено на 2 декабря. Ранее Apple уже проигрывала по данному спору.

Напомним, в телефонах купертиновцев есть функция «Экстренный вызов — SOS». С её помощью можно отправить оповещение об экстренной ситуации.

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