Наука и технологии
Сегодня в 13:39
Apple обвинили в краже технологий для камеры iPhone
Требуют от компании возмещения убытков
В Окружной суд США для Западного округа штата Техас подали иск против Apple, в котором утверждается, что компания сознательно нарушила пять патентов, связанных с камерами смартфонов. Речь идёт о технологиях, которые помогают пользователям взаимодействовать со смартфоном, в том числе разблокировать его, делать фото или видео.
Истец — компания Gesture Technology Partners, LLC, основанная доктором Тимоти Прайором (Dr. Timothy Pryor). Сообщается, что этот человек изобрёл все запатентованные технологии, указанные в иске.
Apple обвиняют в том, что некоторые её функции нарушают права на интеллектуальную собственность. Это Face ID, Smart HDR, распознавание лица на фото и оптическая стабилизация изображения. В иске также говорится, что Прайор и Apple ранее сотрудничали. Сообщается, что изобретатель обращался к компании по поводу указанных патентов, но она ничего не предприняла.
Истец требует компенсации убытков, связанных с предполагаемым нарушением, и возмещения судебных издержек.