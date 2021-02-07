Apple обвинили в краже технологий для камеры iPhone

Истец — компания Gesture Technology Partners, LLC, основанная доктором Тимоти Прайором (Dr. Timothy Pryor). Сообщается, что этот человек изобрёл все запатентованные технологии, указанные в иске.

Apple обвиняют в том, что некоторые её функции нарушают права на интеллектуальную собственность. Это Face ID, Smart HDR, распознавание лица на фото и оптическая стабилизация изображения. В иске также говорится, что Прайор и Apple ранее сотрудничали. Сообщается, что изобретатель обращался к компании по поводу указанных патентов, но она ничего не предприняла.

Истец требует компенсации убытков, связанных с предполагаемым нарушением, и возмещения судебных издержек.