Apple обвинили в нарушении прав человека

На ближайшем собрании акционеров активисты хотят поднять вопрос о соблюдении прав человека компанией. Сообщается, что Apple пыталась опротестовать это требование, но ей не удалось.

В петиции, составленной активистами, сказано, что компания пошла на поводу у китайских властей, когда согласилась удалить из App Store приложение HKmap.live. Это приложение помогало протестующим отслеживать в реальном времени передвижения полицейских в Гонконге.

Теперь авторы петиции хотят, чтобы Apple рассказала, как компания реагирует на такие требования правительств или организаций, исполнение которых может повлечь за собой ограничение свободы слова или доступа к информации.