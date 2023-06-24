Apple обвинили в незаконном и принудительном допросе сотрудников: компания подаст апелляцию

Apple не согласна с жалобами и утверждает, что открытое и честное общение является неотъемлемой частью ее культуры сотрудничества. Постановление, вынесенное на основании жалоб, поданных сотрудниками розничной торговли магазина Apple в Нью-Йорке, запрещает компании допрашивать работников об активистах профсоюза и конфисковывать профсоюзную литературу в комнатах отдыха. Он также запрещает Apple вмешиваться в права работников.

Это первый случай, когда судья NLRB вынес решение против Apple. Хотя у агентства нет полномочий налагать штрафные санкции, Apple может оспорить решение.