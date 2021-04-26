Apple обвинили в обмане насчёт водонепроницаемости iPhone

В коллективной жалобе говорится, что Apple преувеличила водонепроницаемость своих iPhone. Компания утверждает, что начиная с iPhone 11 все модели защищены от воды по стандарту IP68. Это означает, что смартфоны должны выдержать погружение на глубину более метра до 30 минут. Однако на деле пользователи лишаются гарантии при любом попадании воды в корпус iPhone. Кроме того, внутри смартфона есть индикатор контакта с жидкостью, который сигнализирует сотруднику сервисного центра о попадании в воду.

Истцы требуют, чтобы Apple перестала рекламировать водонепроницаемость смартфонов и оплатила ущерб и расходы.

Ранее компанию уже обвиняли и даже штрафовали по тем же причинам.