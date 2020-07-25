Apple обвинили в обмане пользователей

Как рассказал генпрокурор Техаса, расследование начал отдел защиты потребителей его офиса. Если нарушения будут доказаны, то начнётся судебный процесс.

О каким именно нарушениях речь, неизвестно. Журналисты предположили, что дело может касаться замедления старых iPhone или прослушки пользователей. Как заявил СМИ бывший сотрудник Apple, если претензии касаются замедления устройств, то обвинения безосновательны. Он утверждает, что многие компании занимаются тем же, просто об этом не пишут.

Если речь идёт о прослушке, то, по словам сотрудника, пользователи сами дают своё согласие на это. У них есть возможность отказаться от предоставления компании данных.