Apple обвинили в привитии детям зависимости от игр

В жалобе утверждается, что Apple замешана в продвижении азартного и вызывающего зависимость поведения, поскольку позволяет разработчикам размещать приложения и игры с лутбоксами. Истцы считают, что Apple полагается на формирование зависимости у детей, чтобы получать огромную прибыль. Утверждается, что за последние четыре года игры в App Store принесли компании миллиарды долларов, несмотря на то, что в большинстве своём являются бесплатными для скачивания.

Под лутбоксами обычно подразумеваются платные виртуальные предметы с различной внутриигровой «добычей», но в иске рассматриваются в принципе все покупки в приложениях. В судебной жалобе говорится, что большой процент доходов Apple приходит от внутриигровых покупок. Истцы напирают на то, что лутбоксы относятся к азартным играм и нарушают закон штата Калифорния.