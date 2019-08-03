Ferra

Apple обвинили в вытеснении с рынка продавцов недорогих восстановленных устройств компании

Может начаться антимонопольное расследование
Федеральная торговая комиссия (FTC) США, следящая за соблюдением антимонопольного законодательства, обратила внимание на Apple. Похоже, американский IT-гигант мешает вести бизнес частным компаниям.

В прошлом году торговая онлайн-площадка Amazon заключила соглашение с Apple, которое позволило ей продавать iPhone напрямую от производителя. Продажи осуществляются через Amazon Marketplace. Партнёры надеялись сократить таким образом продажи контрафактной продукции.

Однако побочный эффект получился таким, что с площадки пришлось уйти сотням законопослушных продавцов, которые предлагали клиентам недорогие и восстановленные изделия Apple. Между тем, Amazon Marketplace — самая крупная торговая площадка США.

FTC уже общается с этими продавцами, пытаясь выяснить, как сильно соглашение Amazon с Apple повредило их бизнесу. Эксперты отмечают, что назревает антимонопольное расследование, так как соглашение может оказаться незаконным. В его основе может быть заключён банальный сговор по уровню цен на продукцию Apple.

Самое читаемое