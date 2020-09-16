Apple обвинили в злоупотреблении положением из-за выпуска выгодной для пользователей подписки

В Spotify считают, что Apple ведёт себя нечестно по отношению к конкурентам, побуждая пользователей выбирать сервисы компании из Купертино. Представители Spotify заявили, что просят антимонопольные органы пресечь антиконкурентное поведение Apple. Если этого не сделать, то, по мнению авторов жалобы, сообщество разработчиков получит непоправимый ущерб.

Напомним, вчера, 15 сентября, Apple представила подписку на свои сервисы, которая объединяет Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News и др. В России Apple One будет стоить всего 365 рублей в месяц. За это можно получить доступ к музыке, фильмам и играм.