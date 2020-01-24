Наука и технологии
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Apple объяснила, почему не установит в iPhone разъём USB-C вместо Lightning
Европа от компании этого не добьётся
Недавно члены Европейского парламента заявили, что хотят законодательно заставить производителей смартфонов устанавливать на все устройства единый разъём для зарядки. Это, конечно, коснётся и Apple, телефоны которой оснащены фирменным разъёмом Lightning. Однако компания не согласна с мнением парламентариев и не намерена переводить свои устройства на USB-C.
По сути, в Apple повторили то, что говорили уже давно. Представители компании заявили, что регулирование типов разъёмов для зарядки пагубно отразится на инновациях и, в целом, нанесёт в итоге ущерб потребителю. Apple также сослалась на исследование консалтингового агентства Copenhagen Economics, в котором указано, что ущерб от такого регулирования может составить по крайней мере 1,5 млрд евро.