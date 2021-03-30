Apple объявила даты презентации новых iOS и macOS

Apple не станет звать людей на конференцию из-за пандемии коронавирусной инфекции. В онлайн-формате она прошла и в 2020 году.

Стать участником конференции смогут бесплатно все разработчики. Apple не будет брать плату за участие в размере $1599. Компания проведёт для разработчиков сессии, на которых они узнают о новых функциях.

Также Apple представит новое программное обеспечение, в том числе iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 и watchOS 8. Пока неясно, покажет ли компания какие-то новые аппаратные продукты.