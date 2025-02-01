Apple объявила о рекордной прибыли в $36,3 млрд в первом квартале 2025 года

Опубликовано 01 февраля 2025, 07:301 мин.
Apple объявила о рекордной прибыли в $36,3 млрд в первом квартале 2025 годаИ не только
Apple объявила финансовые результаты за первый финансовый квартал 2025 года, отметив его как лучший в истории компании. Выручка технологического гиганта составила 124,3 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 36,3 миллиарда долларов, или 2,40 доллара на акцию. Это больше, чем 119,6 млрд долларов выручки и 33,9 млрд долларов прибыли за аналогичный квартал прошлого года.
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Компания установила рекордные показатели по общей выручке, прибыли на акцию и выручке от услуг. В то время как сегменты услуг, Mac и iPad продемонстрировали значительный рост, сегменты iPhone и носимых устройств несколько снизились. Валовая маржа Apple за квартал составила 46,9% по сравнению с 45,9% годом ранее. Кроме того, Apple объявила дивиденды в размере 0,25 доллара на акцию, которые будут выплачены в феврале.
Однако, как и в последние четыре года, Apple не предложила прогнозов на текущий квартал, заканчивающийся в марте.