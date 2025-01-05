Apple объявила о смене финансового директора

Маэстри, занимавший пост финансового директора Apple с 2014 года, за время своей работы руководил ростом компании. Парекх, ветеран Apple с 11-летним стажем, ранее возглавлял группы по финансовому планированию, связям с инвесторами и исследованиям рынка. До прихода в Apple он занимал руководящие должности в Thomson Reuters и General Motors.

В прощальном послании инвесторам генеральный директор Тим Кук поблагодарил Маэстри за его вклад, а Маэстри выразил свою признательность, отметив, что работа в качестве финансового директора Apple была для него большой честью.

Apple также сообщила, что Маэстри продолжит работу в компании, возглавив отдел корпоративных услуг.