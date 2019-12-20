Apple объявила размер вознаграждений за взлом iPhone

Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч, максимальный — $1 млн. Для того, чтобы заработать наименьшее вознаграждение нужно: получить либо ограниченный несанкционированный доступ к учётной записи iCloud, либо доступ к конфиденциальной информации на экране блокировке, либо доступ к конфиденциальным данным с помощью приложения с запуском командной строки.

Главный приз Apple отдаст тому, кто сможет провести сложную удалённую атаку.

Получить деньги может, в принципе, любой желающий. Нужно лишь первым найти уязвимость и сообщить о ней.