Наука и технологии
Сегодня 17:29
Apple объявила размер вознаграждений за взлом iPhone
И других устройств
Летом Apple заявила, что будет платить вознаграждения за обнаружение уязвимостей в своих сервисах и устройствах. Теперь компания опубликовала всю информацию по поводу программы на специальной странице Apple Developer. Из неё стало понятно, сколько денег и за какие задачи могут получить специалисты по кибербезопасности.
Минимальный размер вознаграждения составляет $25 тысяч, максимальный — $1 млн. Для того, чтобы заработать наименьшее вознаграждение нужно: получить либо ограниченный несанкционированный доступ к учётной записи iCloud, либо доступ к конфиденциальной информации на экране блокировке, либо доступ к конфиденциальным данным с помощью приложения с запуском командной строки.
Главный приз Apple отдаст тому, кто сможет провести сложную удалённую атаку.
Получить деньги может, в принципе, любой желающий. Нужно лишь первым найти уязвимость и сообщить о ней.