Apple объявила результаты розыгрыша билета на презентацию WWDC

Хотя основные методы просмотра WWDC — онлайн-трансляции и записи — остаются доступными для всех, в этом году появилась особая возможность: мероприятие в реальном мире. Регистрация на эту лотерею открылась 26 марта, и, как и было обещано, Apple предоставила результаты к 4 апреля. Сейчас разработчики получают электронные письма, подтверждающие бронь. Победители получат инструкции по подтверждению своего участия в лотерее, а те, кто не выиграл, могут не терять надежды. Apple, как и в предыдущие годы, может открыть дополнительные места ближе к дате проведения мероприятия, если кто-то из победителей решит отказаться от участия.

Точное количество приглашенных разработчиков пока не разглашается, но лотерея — не единственный способ попасть в Apple Park. Пятьдесят счастливчиков-студентов также получат специальный трехдневный опыт в Apple Park в июне. Представителей прессы тоже не оставят в стороне.

Главный вопрос для разработчиков и любителей технологий: что будет представлено? Ожидаются следующие итерации основных операционных систем Apple: iOS, macOS, watchOS, tvOS и, по слухам, visionOS. Слухи говорят о значительных изменениях в iOS 18, включая функции, основанные на искусственном интеллекте, и обновленный главный экран.