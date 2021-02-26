Apple обязали раскрывать ремонтопригодность смартфонов и ноутбуков во Франции

Теперь на французском сайте компании показаны баллы ремонтопригодности iPhone и MacBook. Правда, балл этот появляется только после того, как пользователь выберет необходимую конфигурацию устройства. Все смартфоны Apple 12-й серии получили 6 баллов из 10. А у iPhone 11 оценка и того меньше — 4,5 балла из 10. iPhone SE (2020) починить проще всего — 6,2 балла из 10.

Что касается ноутбуков, то 13-дюймовый MacBook Air с чипом M1 получил 6,5 балла из 10, 13-дюймовый Pro — 5,6, а 16-дюймовый — 6,3.