Apple обязали выплатить один из крупнейших штрафов в истории за кражу технологий

Речь идёт не только об истории судебных разбирательств Apple, но и вообще о патентных спорах за всё время. Вместе компания из Купертино и Broadcom должны выплатить Калифорнийскому технологическому университету (Caltech) $1,1 млрд. Из них Apple отдаст 837 млн.

В «Калтехе» сочли, что производитель Broadcom использовал ряд запатентованных университетом технологий для компонентов iPhone, iPad и Apple Watch. Судебное разбирательство по этому вопросу идёт уже с 2016 года. И Broadcom, и Apple намерены обжаловать решение суда, так как не согласны с фактическими и правовыми основаниями для приговора.