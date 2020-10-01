Apple официально признала последний плеер iPod nano устаревшим

Apple вносит в указанный список продукты, которые не обновлялись более пяти лет. Как только устройство проходит семилетнюю отметку, они определяются как вышедший из эксплуатации продукт. Apple не обслуживает аппаратное обеспечение таких продуктов. Что касается устройств, которые вышли пять лет назад, то сервисные центры Apple могут обслуживать их аппаратное обеспечение в зависимости от наличия необходимых компонентов или в рамках действующего законодательства.

Первый iPod nano компания выпустила в сентябре 2005 года. За всё время существования он получил семь масштабных обновлений. Последний iPod nano седьмого поколения в 2015 году получил незначительные изменения.