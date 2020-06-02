Apple огородила свои магазины для защиты от мародёров в США

Издание Business Insider сообщает, что Apple заколотила некоторые из её точек продаж в разных городах США: в Миннеаполисе, Нью-Йорке, в том числе в Бруклине, и др. Компания сообщила, что не будет пока открывать магазины, чтобы сохранить здоровье и безопасность своих сотрудников. Стоит отметить, что Apple только недавно открыла свои магазины после разгара эпидемии коронавирусной инфекции.