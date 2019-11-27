Apple окончательно «признала» Крым российским

Переговоры с Apple по данному вопросу длились с мая 2019 года. Ранее в сервисах компании Крым был указан как территория Украины. Затем Apple убрала упоминания Украины, но не стала добавлять информацию, что крымский регион принадлежит России.

Сейчас, по словам депутатов, вопрос урегулирован. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил, что «этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке».

Теперь Крым указан российским во всех приложениях Apple, в том числе в «Картах».