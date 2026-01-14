Apple опустилась на 7-е место по числу патентов в США

В 2025 году Apple получила 2 722 патента в стране — это примерно на 11% меньше, чем годом ранее. Лидером рейтинга стала Samsung Electronics, которой выдали более 7 000 патентов. В первую пятёрку также вошли TSMC, Qualcomm, Huawei и Samsung Display. В десятке лидеров оказались Canon, Toyota, Dell и LG Electronics.

Всего в США за год было подано около 393 тысяч патентных заявок, что почти на 9% меньше, чем в 2024 году. Больше всего патентов получили компании из США, Японии и Китая, а самый быстрый рост показал Тайвань.

IBM, кстати, впервые за более чем 30 лет выпала из первой десятки и заняла 11-е место.